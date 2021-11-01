В Минкультуры разъяснили правила допуска иностранцев в музеи и театры

Иностранные граждане в период нерабочих дней смогут посещать федеральные театры и музеи при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

«Допуск иностранных граждан в подведомственные Минкультуры России театры и музеи в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года, будет осуществляться при предъявлении в бумажной форме отрицательного ПЦР-исследования на выявление коронавирусной инфекции, выполненного за сутки до посещения учреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство приказало подведомственным учреждениям культуры, кроме музеев и театров, приостановить работу в период нерабочих дней. В частности, функционирование остановили филармонии, концертные организации, организации циркового искусства, библиотеки, кинотеатр «Иллюзион», реставрационные мастерские и другие подведомственные организации, за исключением образовательных и научных организаций.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что одной нерабочей недели, скорее всего, будет недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом в стране. Она призвала не ждать немедленного эффекта от принятых ограничительных мер.

Кроме того, Попова заявила, что в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев COVID-19, но говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Она уточнила, что прирост заболевших наблюдается в 78 регионах страны, в то время как снижение отмечается только в двух.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могли ввести нерабочие дни с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

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