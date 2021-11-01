Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 28,7% в Рязанской области

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превысила эпидемический порог на 28,7% в Рязанской области за неделю. В основном болеют дети в возрасте до 14 лет.

Непосредственно в Рязани эпидпорог превышен на 34,8%. Об этом сообщает 62INFO.RU. Случаи гриппа в регионе пока не выявлены.

Медики продолжают вакцинацию жителей Рязанской области против гриппа. Охват населения, по последним данным, составляет 34,75%. Жителям региона рекомендуют соблюдать правила профилактики. В частности, необходимо ограничить контакты с людьми, у которых имеются признаки заболевания. Рекомендуется регулярное мытье рук с мылом и обработка гаджетов дезинфицирующими средствами.

На прошлой неделе сообщалось о выявлении первых случаев гонконгского гриппа на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен на 72%.