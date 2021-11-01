Житель Оренбуржья ожидает суда за убийство родственника

В Первомайском районе Оренбургской области завершили расследование уголовного дела об убийстве, фигурантом по которому проходит 54-летний местный житель. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в сентябре 2021 года обвиняемый нанес своему 28-летнему родственнику удар самодельным ножом, после чего скрылся. Потерпевший скончался.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Его расследование завершено, пишет РИА «Оренбуржье».

«Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — добавили в СК.

1 ноября суд по ходатайству следователя арестовал подозреваемого в убийстве девочек-сестер в Кызыле. Двух детей девяти и 14 лет с многочисленными травмами обнаружили ранее утром в одном из дворов города. Девятилетняя девочка скончалась еще до приезда врачей, ее сестра умерла в больнице.