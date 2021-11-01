В Приморье спасли закрытую в автомобиле на рельсах девочку

В Уссурийске (Приморский край) в воскресенье, 31 октября, спасли девочку, закрытую в автомобиле на железнодорожном переезде.

Отмечается, что девочка оказалась в опасности по вине матери, женщина оставила ребенка в машине прямо на железнодорожных путях и пошла на рынок. Автомобиль с девочкой находился на переезде около 20 минут, пока не подъехал железнодорожный состав.

Оттолкать автомобиль с рельсов помогли очевидцы происходящего, а также машинист тепловоза. Спасательная операция заняла не более 15 минут. Мать ребенка вернулась к машине через полчаса.

По словам соседей семьи девочки, родители ребенка вежливые люди, живут тихо.

«Не должно такого быть, она (мать. — Ред.) каждый день работает. Как она могла оставить <…> Девочка в садик ходит», — рассказала соседка семьи Людмила Нижникова.

Женщине грозит статья за ненадлежащее воспитание и крупный штраф.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»)», — приводит РЕН ТВ слова старшего помощника руководителя управления СК по Приморскому краю Авроры Римской.

18 августа сообщалось о гибели 37-летнего мужчины при наезде поезда в Апатитах (Мурманская область). По данным правоохранительных органов, в момент происшествия потерпевший находился в пьяном состоянии.

В июле этого года в Кузбассе местный житель выбрал для сна железнодорожное полотно и уснул прямо на шпалах. В это время над ним проехал поезд, и машинистам пришлось остановить его, чтобы разбудить мужчину и увести с путей.