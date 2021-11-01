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Карпин высказался о составе сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022

ФИФА оштрафовала РФС за нарушения в организации матчей сборной в Москве

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Международная федерация футбола (ФИФА) наложила штраф на Российский футбольный союз (РФС) за нарушение правил безопасности при организации матчей сборной РФ с командами Хорватии и Мальты, которые прошли в Москве в сентябре текущего года. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба ФИФА.

Как уточнили в федерации, РФС была оштрафована на 5 тыс. швейцарских франков по причине вторжения на поле посторонних лиц во время матчей.

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Матч российской сборной по футболу с командой Хорватии состоялся 1 сентября на столичном стадионе «Лужники» и завершился со счетом 0:0. Встреча с мальтийцами (2:0) прошла на «Открытие Банк Арене» 7 сентября. По примерным подсчетам, игру в «Лужниках» могли посетить до 23 тыс. зрителей, а на «Открытие Банк Арене» — до 3 тыс. человек.

11 ноября сборная РФ сыграет дома против команды Кипра (20:00 мск), а 14 ноября в гостях встретится с хорватами (17:00 мск).

Известно, что на данный момент национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее в понедельник тренерский штаб сборной России по футболу объявил итоговый состав футболистов на решающие матчи отбора на чемпионат мира – 2022 в ноябре.

1 октября российская сборная по футболу обыграла команду Словении со счетом 2:1 в матче, проходившем в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2022. В составе победителей голы забили Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгий Джикия (34).

8 октября российская команда одержала победу над сборной Словакии со счетом 1:0. Единственный гол — в свои ворота — забил словацкий защитник Милан Шкриньяр. Однако Карпин раскритиковал игру, указав, что россияне смотрелись еще хуже, чем в матче с Хорватией.

Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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