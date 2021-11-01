Audi выпустит электромобиль с запасом хода 500 км

Немецкая компания Audi в 2022 году представит новый электрический кроссовер Q6 E-Tron. Об этом 1 ноября сообщает Motor1.

По данным издания, автомобиль будет построен на платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Porsche. Производство модели наладят на заводе Audi в Ингольштадте (Германия).

Отличительной особенностью автомобиля станет просторный салон, как у модели Audi Q7. Также модель получит светодиодные фары и пневматическую подвеску.

Новый электрический кроссовер можно будет подзаряжать на заправках мощностью 350 кВт. Запас хода модели составит около 500 км.

19 июля стало известно, что Audi планирует полностью прекратить выпуск своей самой маленькой модели A1. Компания в перспективе сосредоточится на разработке электромобилей. При этом переводить на электричество такие небольшие модели, как Audi A1, не планируется, так как это дорого и экономически невыгодно для компании. Ожидается, что начальной моделью в линейке бренда станет кроссовер Q2.