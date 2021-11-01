Девелопер призвал взращивать специалистов для строительства в России

Если московские власти планируют уменьшить число привлекаемых иностранных рабочих, проблему продуктивности в строительном секторе можно решить, задействовав специальное оборудование, улучшающее условия и производительность труда, а также взращивая новые кадры для стройотрасли. Об этом рассказал «Известиям» коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов в понедельник, 1 ноября.

Ранее в этот же день вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил РБК, что столичные власти готовят план решения кадрового кризиса на стройках, включающий в себя отказ от использования труда мигрантов. Он подчеркнул, что для строительства должно требоваться в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два-три раза больше, что ускорило бы темпы работы в два раза.

По словам Гуторова, ранее профицит дешевой рабочей силы «создавал ощущение невостребованности» современных технологий и высококвалифицированных специалистов. Сейчас, когда ситуация изменилась, резко встал вопрос об использовании «плодов технологического прогресса» и об обучении представителей рабочих специальностей, отметил он.

Однако специалист считает, что платить высокие зарплаты работникам без соответствующей квалификации нецелесообразно. Объемы нового строительства увеличиваются, поэтому девелоперы «ведут настоящую борьбу» за ценные кадры, стараясь как можно скорее заполучить их себе. Таким образом, свободных профессионалов на рынке труда остается все меньше, сказал эксперт. Из-за этого, по его словам, девелоперам приходится решать эту проблему самостоятельно.

Минувшей весной ГК «Страна Девелопмент» запустила собственные образовательные курсы каменщиков — для овладения одной из самых дефицитных и востребованных рабочих специальностей в строительстве. После двух месяцев бесплатного обучения, во время которого выплачивается стипендия, выпускникам выдается свидетельство о переквалификации и гарантируется трудоустройство в проектах госкомпании.

В свою очередь, Владимир Кошелев, первый заместитель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, выразил мнение, что зависимость от дешевого труда мигрантов не стимулирует многих застройщиков инвестировать в модернизацию процесса. Такая ситуация может помешать переходу на цифровизацию строительства. Чтобы этот процесс продвигался, требуется высокая квалификация рабочих, которые будут строить по уже созданному цифровому проекту, согласно BIM-технологиям, отметил он.

Однако, по словам парламентария, при обязательном переходе на новую цифровую систему с нехваткой квалифицированных рабочих может столкнутся каждый второй госзаказчик и каждый пятый девелопер. Ситуацию может исправить привлечение по широким квотам иностранной квалифицированной рабочей силы — из Турции, Германии и других стран Евросоюза, где широко применяется BIM-моделирование.

Кошелев добавил, что нельзя решать эту проблему однобоко и просто ограничить поток трудовых мигрантов. Чтобы после таких ограничений не было провалов, необходимо это делать постепенно, а также проработать вопрос с российскими кадрами в строительстве. Он призвал уже сейчас начать вести учет квалифицированных специалистов в России, формализовать правоотношения. По его словам, важно, чтобы специалист получал QR-код при предоставлении своего согласия на обработку персональных данных, чтобы его права не были нарушены. В этом случае будет также структурирована работа с трудовыми кадрами из соседних государств.

В долгосрочной перспективе Кошелев призвал к стимуляции молодого поколения к учебе в вузах, колледжах и профтехучилищах по градостроительным специальностям. Он подчеркнул, что сейчас надо запустить программу государственно-частного партнерства (ГЧП), которая позволила бы подготавливать специалистов по определенному «заказу» строительной компании. Студент, обучаясь в рамках подобной программы, будет понимать, что он получает знания от практиков, повышенную стипендию, и будет уверен, что при завершении обучения будет трудоустроен.

В рамках подобной программы стимулировать надо и преподавателей, а также привлекать иностранные кадры, которые практикуют современные технологии в строительстве дольше, чем в России, добавил глава думского комитета по строительству и ЖКХ. Таким образом, такая ГЧП-программа позволит усилить поэтапный план властей Москвы по отказу от иностранной рабочей силы, заключил он.