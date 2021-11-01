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Спорт
Карпин высказался о составе сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022

Карпин оценил идею проводить чемпионат мира по футболу каждые два года

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не сформировал мнение по поводу возможности проведения чемпионата мира каждые два года. Об этом он заявил 1 ноября в ходе пресс-конференции.

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«Чемпионат мира раз в два года? Честно говоря, у меня никакого мнения нет по этому поводу», — признался он.

Саудовская Аравия предложила проводить ЧМ по футболу каждые два года летом 2021 года. Инициативу поддержали 166 национальных федераций, напоминает «Спорт-Экспресс». Против выступили 22.

Турнир проводится каждые четыре года с 1930 года. Ближайшее первенство состоится в Катаре зимой 2022 года.

Ранее в этот день Карпин высказался о составе сборной на решающие матчи отбора на чемпионат мира – 2022 в ноябре. По его словам, тренерский штаб вызвал тех, кого считал нужными.

Ранее в этот день тренерский штаб сборной России по футболу объявил итоговый состав футболистов на матчи отбора на ЧМ-2022.

В конце октября Карпин заявил, что отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в списке расширенного состава российской сборной является решением тренерского штаба. Вариант довызова Дзюбы на ноябрьские матчи не рассматривается.

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