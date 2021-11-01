Карпин оценил идею проводить чемпионат мира по футболу каждые два года

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не сформировал мнение по поводу возможности проведения чемпионата мира каждые два года. Об этом он заявил 1 ноября в ходе пресс-конференции.

«Чемпионат мира раз в два года? Честно говоря, у меня никакого мнения нет по этому поводу», — признался он.

Саудовская Аравия предложила проводить ЧМ по футболу каждые два года летом 2021 года. Инициативу поддержали 166 национальных федераций, напоминает «Спорт-Экспресс». Против выступили 22.

Турнир проводится каждые четыре года с 1930 года. Ближайшее первенство состоится в Катаре зимой 2022 года.

Ранее в этот день Карпин высказался о составе сборной на решающие матчи отбора на чемпионат мира – 2022 в ноябре. По его словам, тренерский штаб вызвал тех, кого считал нужными.

Ранее в этот день тренерский штаб сборной России по футболу объявил итоговый состав футболистов на матчи отбора на ЧМ-2022.

В конце октября Карпин заявил, что отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в списке расширенного состава российской сборной является решением тренерского штаба. Вариант довызова Дзюбы на ноябрьские матчи не рассматривается.