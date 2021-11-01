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Обвиняемого в вырубке 148 деревьев будут судить в Томской области

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Житель Чаинского района Томской области обвиняется в незаконной вырубке деревьев на сумму более 3 млн рублей. 37-летнему мужчине грозит до семи лет колонии.

По информации региональной прокуратуры, в октябре 2020 года обвиняемый, не получив разрешение, вырубил 148 деревьев в водоохранной зоне на территории Тигинского участкового лесничества Чаинского лесничества. Уголовное дело направлено в суд, передает РИА «Томск».

В Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по факту вырубки трех сотен деревьев на 18 млн рублей. На территории РГКУ «Зеленчукское лесничество» было уничтожено 309 деревьев различных пород. Ход расследования находится на контроле межрайонной прокуратуры.

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