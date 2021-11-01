Подозреваемого в похищении девочки под Рязанью арестовали

Суд на два месяца заключил под стражу мужчину, которого обвиняют в похищении 14-летней девочки в городе Ряжск Рязанской области. Об это 1 ноября сообщило на своем сайте Следственное управления Следственного комитета России по региону.

Жителю Скопинского района предъявили обвинение в похищении несовершеннолетней (ст 126 УК РФ).

«По данным следствия, 26 октября 2021 года обвиняемый похитил 14-летнюю девочку, поместив ее в багажное отделение автомобиля», — отметили в ведомстве.

Несовершеннолетняя смогла сбежать от похитителя домой. Родители ребенка обратились с заявлением в полицию.

29 октября подозреваемого задержали. 42-летний мужчина провел более десяти лет в колониях. Он был судим за разбой и изнасилование.