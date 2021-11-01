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Карпин высказался о составе сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022

Карпин прокомментировал отписку Дзюбы от сборной РФ в Instagram

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его «не волнует» решение нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы отписаться от страницы национальной команды в Instagram.

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«Не понимаю [данный жест. — Ред.]. Мне без разницы, когда он обратно подпишется. Не знаю, у него спросите», — заявил Карпин на пресс-конференции.

25 октября Карпин заявил, что отсутствие нападающего «Зенита» в списке расширенного состава российской сборной по футболу на матчи квалификации чемпионата мира является решением тренерского штаба. По его словам, ни тренерский штаб, ни он сам не общались с Дзюбой. Таким образом, на матчи квалификационного раунда чемпионата мира – 2022 в ноябре в состав команды войдет 41 футболист, Дзюба в список не вошел.

Ранее в этот день главный тренер соборной РФ сообщил, что вариант довызова Дзюбы на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года не рассматривается.

6 октября сообщалось, что Дзюба включен в список лучших футболистов мира по версии журнала World Soccer. По мнению авторов списка, нападающий является «важнейшей фигурой сборной России», несмотря на то что он пропустил последние сборы национальной команды.

21 августа Дзюба отказался от приглашения в сборную России, аргументировав это тем, что он пока не набрал оптимальную форму. По его словам, принятое им решение вовсе не означает приостановку карьеры в национальной команде.

Сборная России по футболу занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В активе команды 19 очков. Кипр располагается на последнем месте (6), а Хорватия находится на второй строчке турнирной таблицы (17), пишет «Спорт-Экспресс».

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