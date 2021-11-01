Эксперт оценила инициативу банков по снижению ставок на экоипотеку

Начинание государства поддерживать «зеленое» строительство, обеспечивая им более стабильный спрос через пониженную ставку ипотеки, пойдет на пользу и гражданам, и природе, и бизнесу. Об этом заявила «Известиям» Вера Бурцева, директор Научно-исследовательского института устойчивого развития в строительстве (АНО «НИИУРС»), комментируя сообщения ряда банков о запуске или планов по введению льготной «зеленой» ипотеки в понедельник, 1 ноября.

Ранее в этот же день «Известия» со ссылкой на представителей крупнейших кредитных организаций сообщили о запуске льготной экоипотеки в России. Такую программу разрабатывают в Сбербанке и Газпромбанке, оценивают эту возможность в Альфа-банке, ПСБ, Росбанке и ДОМ.РФ. В сентябре в ВТБ запустили такую ипотеку с дисконтом в 1,6 п.п. к базовой ставке для жилищных ссуд при покупке недвижимости в новых домах со значением энергоэффективности А++. В банках выразили уверенность, что господдержка могла бы значительно увеличить спрос на «зеленую» ипотеку.

Бурцева со ссылкой на июньский опрос ВЦИОМа отмечает, что покупателей квартир беспокоит низкая (33%) и высокая (33%) температура воздуха в квартире, сухой воздух (29%), холодный пол (23%), холодный подъезд (22%) и холодные стены (20%), что «имеет прямое отношение» к энергоэффективности и «зеленым» технологиям.

Кроме запроса на энергоэффективность, людей, по ее словам, волнует экологичность зданий, выбор экологичных природных материалов с низкими выбросами летучих органических соединений. Также граждане беспокоятся о качестве внутренней среды — то есть в жилых домах желательно создавать поквартирную приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы человек мог сам регулировать свой комфорт и обеспечивал себя свежим воздухом, отметила Бурцева.

Она добавила, что эти и другие направления работы представлены, например, в профессиональной национальной системе устойчивого развития Green Zoom. Главная задача этой системы, как и любого другого стандарта в сфере экостроительства — найти баланс между тремя сферами: человек, экология, и экономика.

По словам заместителя главы Минэкономразвития Ильи Торосова, таксономии «зеленых» проектов, такая экологичная недвижимость должна соответствовать одному или нескольким национальным стандартам в сфере экостроительства. В мае 2021 года число объектов, подходящих этим критериям, достигло 211, что на 130 больше, чем к концу 2019-го, заявляла аналитик «Финама» Наталия Пырьева.