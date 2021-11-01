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Глава «Оператора ГТС Украины» заявил о снижении на треть транзита российского газа

Глава «Оператора ГТС Украины» Макогон заявил о снижении на треть транзита российского газа
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Компания «Газпром» сократила транзит газа из России через Украину на треть. Об этом 1 ноября сообщил генеральный директор компании Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

«С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился — до 57 млн кубометров в сутки на данный момент», — написал он в посте.

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По данным Макогона, 1 октября объем транзита российского газа через Украину составил 86 млн куб. м в сутки, а 1 ноября — 57 млн. Он также подчеркнул, что «Газпром» оплачивает транзитные мощности на 109 млн куб. м

Ранее в понедельник депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил Вильнюс и Кишинев в предательстве Украины из-за закупки ими энергоресурсов у России. 29 октября Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении сроков действия контракта на поставку российского газа в страну на пять лет. Российская компания назвала соглашение взаимовыгодным.

26 октября Макогон рассказал, что Киев предложил России продлить газовый транзитный контракт уже сейчас и не ждать истечения срока действующего соглашения в 2024 году. По его словам, Украина готова подписать контракт на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год.

Ранее, 22 октября, постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов рассказал «Известиям», что критика «Газпрома» неправомерна, поскольку компания полностью выполняет все свои обязательства. Проблема заключается в том, что Евросоюзу уже недостаточно ранее оговоренных объемов, подчеркнул Чижов.

20 октября национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, где сообщила о сложившейся на рынках энергетических ресурсов страны катастрофической ситуации. В организации отметили, что в 2021 году резко выросла стоимость энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий оказалась в четыре-пять раз выше, чем у конкурентов.

Транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

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