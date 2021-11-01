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В Подольске пьяный майор полиции сбил пешеходов

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В Подольске майор полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешеходов. Об этом 1 ноября сообщил РЕН ТВ.

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Инцидент произошел 29 октября на проспекте Юных Ленинцев. По данным телеканала, майор полиции на автомобиле Chevrolet Orlando проехал на красный сигнал светофора и сбил двух мужчин, переходивших проезжую часть.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что пострадавшие получили тяжелые травмы. У одного мужчины зафиксированы множественные переломы костей, сотрясение мозга и перелом голени, у другого — переломы костей таза и ребер.

Отмечается, что по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Москве, виновник ДТП будет уволен из органов внутренних дел.

«В ходе проверки установлено, что водитель транспортного средства является сотрудником УВД по ТиНАО, который находился в свободное от службы время в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

Нарушителя уволят по отрицательным мотивам, а также привлекут к ответственности в соответствии с законом. Кроме того, меры примут и в отношении руководства отдела, где он работал.

27 октября сообщалось, что в Саратове водитель автомобиля насмерть сбил мужчину и женщину, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу, а затем скрылся с места ДТП.

Ранее в этот же день в Иркутске автомобиль сбил женщину с ребенком на руках, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшие в результате наезда были доставлены в больницу. Водитель машины с места аварии не скрылся, разбирательство продолжается.

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