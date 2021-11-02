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Врач рассказала о вреде квашеной капусты для людей с определенными заболеваниями

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Людям с заболеваниями, сопровождающимися нарушением солевого обмена, а также гипертоникам нужно уменьшить употребление квашенной капусты. Об этом aif.ru сообщила врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

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«В квашеной капусте присутствует соль, и поэтому люди, которые склонны к задержке жидкости при употреблении соли, должны употреблять квашеную капусту с учетом употребления остальных продуктов, содержащих соль. Полностью исключать такую капусту, может, и не стоит, но при этом нужно меньше есть других соленых продуктов», — сказала специалист.

Кроме того, этот продукт противопоказан людям с повышенной кислотностью желудка, с заболеваниями поджелудочной железы, при обострении гастрита и наличии язвы желудка. Также квашенной капустой не стоит злоупотреблять людям со слабым кишечником.

Кормящим женщинам тоже на время рекомендуется убрать из рациона этот продукт. По словам специалиста, квашенная капуста может вызвать колики у ребенка.

29 октября диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что людям с сахарным диабетом второго типа нужно пересмотреть свой рацион и исключить из него некоторые продукты. По мнению эксперта, при втором типе диабета стоит как можно меньше потреблять простых и быстрых углеводов, которые содержатся в мучных изделиях, картошке и рисе. При этом сложные углеводы, такие как хлеб грубого помола, гречку, овсянку, исключать из рациона не нужно.

Ранее, 7 октября, испанские ученые рассказали о положительном влиянии арахиса на здоровье. По их информации, ежедневное потребление арахиса положительно влияет на когнитивные функции и реакцию на стресс у молодых здоровых людей.

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