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Молдавия и «Газпром» договорились о неприменении санкций к «Молдовагазу»

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Молдавия и «Газпром» договорились о неприменении санкций к российско-молдавской газотранспортной компании «Молдовагаз», которая аккумулирует долги молдавских потребителей перед российским газовым холдингом. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

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«Мы договорись, что до окончания 2022 года будет подписано соглашение в энергетической области, которое сохранит статус АО «Молдовагаз», а также о неприменении определенных санкций или насильственной реорганизации «Молдовагаза» до урегулирования вопроса задолженности «Молдовагаза» по отношению к «Газпрому» за газ, поставленный потребителям с правого берега Днестра», — сказал он на пресс-конференции.

Вице-премьер подчеркнул, что на фоне газового кризиса Молдавия озаботилась энергетической безопасностью страны, передает «Газета.Ru».

Он уточнил, что до 1 мая 2022 года Москва и Кишинев подпишут соглашение о погашении газового долга компании «Молдовагаз». До этой даты будет проведен независимый аудит задолженности.

Как сообщили в российском «Газпроме», задолженность с учетом просрочки составляет $709 млн.

Ранее в этот же день стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения между «Молдовагазом» и «Газпромом».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что продление контракта на поставку газа в Молдавию — это шаг навстречу со стороны России.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, РФ считает продление контракта взаимовыгодным.

Днем ранее Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении сроков действия контракта на поставку российского газа в страну на пять лет. Компания назвала соглашение взаимовыгодным.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность. При этом топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в этих выплатах не учитывалось.

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