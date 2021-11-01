В отрасли прокомментировали рост цен на жилье в Новой Москве

Стоимость жилья в Новой Москве продолжит динамично расти и на горизонте двух–трех лет вполне может вполотную приблизиться к ценам в спальных районах старых границ столицы. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил «Известиям» Дмитрий Халин, управляющий партнер агентства недвижимости Savills в России, комментируя сообщения о подорожании новостроек в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) на 30% за год.

Ранее в этот же день в агенстве недвижимости «Метриум» сообщили, что цена одного «квадрата» жилья в новостройках Новомосковского административного округа (НАО) столицы впервые превысила 203 тыс. рублей. За последний год средняя стоимость квадратного метра в Новой Москве выросла на 30% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, когда она достигала 157 тыс. рублей.

Халин связал рост цен на недвижимость в ТиНАО с двумя обстоятельствами. Первое касается платежеспособности покупателей: те, кто не может отдавать более 200 тыс. рублей за квадратный метр, в были буквально вытеснены из границ старой Москвы, так как сейчас все проекты в районе МКАДа стоят от 300 тыс. рублей за «квадрат».

Второе — с тем, что в границах старой Москвы сегодня практически нет возможности взять льготную ипотеку, а в новой, за счет большого количества так называемых микроквартир площадью 25–27 кв. м, даже при цене «квадрата» в 200 тыс. рублей «вполне можно профинансировать», например, половину или чуть больше стоимости такой квартиры, отметил эксперт.

«Новая Москва всегда была промежуточной площадкой между старой Москвой и ближайшим Подмосковьем», — добавил он.

По словам Халина, сейчас покупатели еще больше заинтересованы в приобретении жилья в Новой Москве, в том числе потому, что здесь за последние годы создана «достаточно развитая инфраструктура» и добраться до центра столицы отсюда зачастую проще, чем из городов ближнего Подмосковья и даже из отдаленных районов старой Москвы.