Прямой эфир
Общество
Путин заявил о скорой разработке лекарств от коронавируса
Мир
Глава «Нафтогаза» допустил возможность войны РФ и Украины из-за СП-2
Политика
Путин отметил возможность увидеть через прицел корабль США в Черном море
Общество
Попова заявила об эффективности вакцин от COVID-19, несмотря на мутации вируса
Мир
Москва и Кишинев подпишут соглашение о погашении долга «Молдовагаза»
Армия
Путин пообещал 70% новых вооружений в ВМФ РФ к 2027 году
Общество
Собянин назвал сложной ситуацию с COVID-19 в Москве
Мир
Политолог заявил об улучшении отношения Байдена к России
Авто
Автомобилистам рассказали о главных изменениях в ноябре
Спорт
Карпин высказался о составе сборной России на матчи отбора на ЧМ-2022

В отрасли прокомментировали рост цен на жилье в Новой Москве

В отрасли спрогнозировали рост цен на жилье в новой Москве до уровня спальных районов столицы
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость жилья в Новой Москве продолжит динамично расти и на горизонте двух–трех лет вполне может вполотную приблизиться к ценам в спальных районах старых границ столицы. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил «Известиям» Дмитрий Халин, управляющий партнер агентства недвижимости Savills в России, комментируя сообщения о подорожании новостроек в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) на 30% за год.

Квартирный разброс: Минстрой оценил, когда закончится рост цен на жильё
«Известия» выяснили, в какие сроки власти ожидают стабилизации на рынке недвижимости

Ранее в этот же день в агенстве недвижимости «Метриум» сообщили, что цена одного «квадрата» жилья в новостройках Новомосковского административного округа (НАО) столицы впервые превысила 203 тыс. рублей. За последний год средняя стоимость квадратного метра в Новой Москве выросла на 30% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, когда она достигала 157 тыс. рублей.

Халин связал рост цен на недвижимость в ТиНАО с двумя обстоятельствами. Первое касается платежеспособности покупателей: те, кто не может отдавать более 200 тыс. рублей за квадратный метр, в были буквально вытеснены из границ старой Москвы, так как сейчас все проекты в районе МКАДа стоят от 300 тыс. рублей за «квадрат».

Второе — с тем, что в границах старой Москвы сегодня практически нет возможности взять льготную ипотеку, а в новой, за счет большого количества так называемых микроквартир площадью 25–27 кв. м, даже при цене «квадрата» в 200 тыс. рублей «вполне можно профинансировать», например, половину или чуть больше стоимости такой квартиры, отметил эксперт.

«Новая Москва всегда была промежуточной площадкой между старой Москвой и ближайшим Подмосковьем», — добавил он.

По словам Халина, сейчас покупатели еще больше заинтересованы в приобретении жилья в Новой Москве, в том числе потому, что здесь за последние годы создана «достаточно развитая инфраструктура» и добраться до центра столицы отсюда зачастую проще, чем из городов ближнего Подмосковья и даже из отдаленных районов старой Москвы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021