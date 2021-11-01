Аналитик раскритиковал слова о риске войны России и Украины из-за СП-2

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в понедельник, 1 ноября, заявление главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о том, что запуск «Северного потока – 2» делает Украину более уязвимой для «российского вторжения».

По словам Оленченко, власти страны занимаются тем, что «выхватывают какой-то факт из европейской жизни или жизни России и начинают из него конструировать псевдоугрозу для Украины».

«Им это очень нравится, они начинают это смаковать, обращаться к своим спонсорам, покровителям: к странам ЕС, к США — и требовать отвести эту угрозу, хотя её нет. Она существует только в фантазиях этих лиц. Для нас в этом плане затруднительно поддерживать диалог», — добавил эксперт в беседе с RT.

Он добавил, что диалог предполагает обмен мнениями и поиск решений, в то время как нынешние украинские руководители видят свое назначение они в том, чтобы высказать раздражение или неудовольствие России.

Ранее в этот день Витренко заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) Украина становится более уязвимой к «российскому вторжению», передает НСН. По его словам, если не будет физического транзита газа через территорию Украины, это якобы увеличит шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями.

Ранее, 13 октября, президент России Владимир Путинзаявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.

В тот же день Путин заявил, что слова о том, что Россия строит «Северный поток – 2» не для экономической выгоды, а для того чтобы лишить Киев транзита газа, — чушь. По его словам, введение в эксплуатацию СП-2 позволило бы снизить напряженность на европейском энергорынке.

В Москве не раз отмечали, что не планируют оставлять Украину без транзита, несмотря на готовность СП-2. 6 октября глава комитета Государственной думы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный отметил, что Россия заинтересована в транзите газа через Украину после 2024 года.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024-м.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы. «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока». Российская сторона и Будапешт подписали контракт на поставки этого ресурса сроком на 15 лет 27 сентября. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход украинской территории.

Подписание договора спровоцировало резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.