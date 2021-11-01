Дмитрий Халин, управляющий партнер Savills в России, о ценах на жилье в новой Москве

Дмитрий Халин, управляющий партнер Savills в России, о ценах на жилье в новой Москве

2021-11-01 16:25:00

2021-11-01 16:25:00

2021-11-01 16:25:00

2021-11-01 16:25:00

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