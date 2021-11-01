Автомобилистам рассказали о главных изменениях в ноябре

Портал Autonews рассказал о событиях, которые ждут российских автомобилистов в ноябре.

Так, с 1 ноября собственникам автомобилей больше не будет приходить информация о штрафах ГИБДД в личный кабинет сервиса «Почты России». Теперь дорожные штрафы в электронном виде рассылают только через портал «Госуслуги Авто».

С 30 ноября 2021 года с правом досрочного применения вступает в силу новый ГОСТ от Росстандарта и ФГУП «НАМИ» по правилам проведения отзывных кампаний автомобилей с дефектами. Так, по новому стандарту все ситуации, при которых автокомпаниям придется просить своих клиентов доставить дилерам на ремонт определенную модель, должны будут согласовать не только эксперты, но и сами производители. Ранее компании могли руководствоваться лишь своими внутренними правилами.

Кроме того, в период нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября во всех подразделениях ГИБДД минимизируют личное общение с водителями. В частности, зарегистрировать машину или получить водительское удостоверение в эти дни можно только по предварительной записи через сайт «Госуслуги».

Попавших в ДТП водителей не будут приглашать в подразделения ГИБДД для рассмотрения дел: ждать полицейских придется на месте аварии.

Кроме того, автомобилистам не будут выписывать штрафы в эти дни за парковку под знаком «Стоянка запрещена» с дополнительной табличкой 8.5.2 «Рабочие дни».

20 сентября сообщалось, что на сайте «Госуслуги» появилось несколько сервисов для автомобилистов.

Теперь через сайт «Госуслуги» можно при покупке-продаже автомобиля у частного лица навести о нем справки и узнать, находится ли машина, которую вы планируете приобрести/продать, в розыске или залоге, сколько у нее было владельцев, есть ли у нее ограничения для регистрации. Для этого потребуется личный кабинет на сайте.

Также с 1 сентября на «Госуслугах» появилась возможность обжаловать штрафы с дорожных камер без посещения отделения ГИБДД.