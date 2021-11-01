Самолет главы Киргизии не пустили в воздушное пространство Британии

Борту президента Киргизии Садыра Жапарова было отказано в приземлении на территории Великобритании из-за несоответствия воздушного судна техническим требованиям. Для полета на саммит мировых лидеров 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго главе республики пришлось арендовать частный самолет. Об этом со ссылкой на администрацию главы республики 1 ноября сообщает «Sputnik Кыргызстан».

«Борт № 1 — Ту-154, на котором летает Жапаров, не соответствует техническим нормам Евросоюза и Великобритании. В этой связи киргизскую сторону уведомили о невозможности приземления в стране. Согласно требованиям, было принято решение о полете делегации Киргизии на частном самолете», — приводит агентство слова представителя администрации главы Киргизии.

По данным издания, Жапаров вылетел в Соединенное Королевство на частном реактивном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000. Президент уже прибыл в Глазго, где выступит с речью на саммите 2 ноября.

Ранее, 30 октября, сообщалось, что экоактивисты раскритиковали Байдена и уличили его в лицемерии за кортеж из 85 машин на саммите G20. По их словам, автомобили The Beast, Chevrolet Suburban и Alfa Romeo в кортеже американского лидера, который якобы является сторонником предотвращения изменения климата, поглощают огромное количество газа. Активисты также указали, что каждый подобный автомобиль выбрасывает в атмосферу в десять раз больше углерода, чем обычные машины.