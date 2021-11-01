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Попова заявила об эффективности вакцин от COVID-19, несмотря на мутации вируса

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Вакцины от коронавирусной инфекции остаются действенными и эффективными, несмотря на мутации вируса. Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в понедельник, 1 ноября, в интервью телеканалу «Россия 24».

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«На сегодня могу сказать: он (коронавирус. — Ред. ) все-таки мутирует реже — в шесть раз реже, чем вирус гриппа, и в 21 раз реже, чем вирус иммунодефицита человека. Поэтому у нас есть определенная уверенность в том, что сегодняшние вакцины остаются действенными и эффективными. И мутации не могут повлиять на эффективность вакцин так, чтобы они были бесполезны», — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова подчеркнула, что гражданам необходимо сделать прививку, чтобы защититься от инфекции, передает агентство городских новостей «Москва».

Также глава ведомства подчеркнула, что доля заболевших COVID-19 россиян, прошедших полный курс вакцинации, составляет от 2 до 5%. По ее словам, в российских больницах практически нет привитых от коронавируса пациентов с тяжелым течением заболевания, передает НСН.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в столице остается сложной, несмотря на снижение заболеваемости. По его словам, за последнюю неделю только госпитализировано около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии, пишет REGNUM.

31 октября Собянин заявил, что объем вакцинации от коронавируса в Москве увеличился в 4–5 раз по сравнению с августом текущего года. Он выразил мнение, что причиной этого стали официальные нерабочие дни, благодаря которым у москвичей появилось больше времени для того, чтобы сделать прививку.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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