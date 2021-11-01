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Депутата Евгения Марченко предложили исключить из «Единой России»

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Комиссия «Единой России» (ЕР) по этике рекомендовала исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщается на сайте ЕР.

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Отмечается, что Марченко нарушил нормы устава партии, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую «трехлетку».

«В нашем уставе закреплено, что депутат должен действовать в соответствии с решениями центральных органов партии. Открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения — придерживаться коллегиальной позиции. Что касается фракционной работы — поддерживать выработанную фракцией позицию и голосовать в соответствии с решением фракции о консолидированном голосовании по вопросам, рассматриваемым Госдумой», — заявил замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

Он подчеркнул, что по итогам заседания фракции «Единой России» 25 октября было принято решение о единогласной поддержке бюджета.

«После голосования он (Марченко. — Ред.) пояснил свои действия тем, что ему не дали возможности задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Санкт-Петербурге. Это объект Минздрава, на отработку вопроса о нем было достаточно времени перед первым чтением. При этом всегда есть возможность внести поправки ко второму чтению, а не голосовать против документа, в котором заложены средства на реализацию народной программы «Единой России», — отметил Ревенко.

По словам депутата Госдумы от ЕР Валентины Терешковой, члены комиссии «Единой России» по этике приняли единогласное решение рекомендовать исключить из партии Евгения Марченко. Президиум генсовета ЕР рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

Правительство России 30 сентября, внесло в Государственную думу проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, социальные расходы бюджета России в 2022–2024 годах не будут сокращаться, предусмотрено их увеличение.

21 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета. В следующие два года бюджет будет профицитным. В первую очередь он учитывает финансирование национальных целей. В 2022 году на них направят 3,6 трлн рублей, в 2023 и 2024 годах — 3,9 трлн и 4 трлн рублей соответственно.

При этом расходы на нацпроекты вырастут на 340 млрд рублей. На 68%, или 52 млрд рублей, вырастут траты на проект «Культура». Резко вырастут траты и на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — на 60%, или 497 млрд рублей.

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