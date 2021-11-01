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«Газпром» за 10 месяцев увеличил добычу газа на 15%

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Российский «Газпром» за 10 месяцев текущего года увеличил добычу газа на 15%, до 422,6 млрд куб. м. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщили в компании.

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Также экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 10 месяцев вырос на 10,4%, до 158,8 млрд куб. м.

«Газпром» продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному», — говорится в сообщении.

При этом к настоящему моменту экспорт «Газпрома» в ряд стран уже превысил объемы за весь 2020 год, в частности в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию.

Так, «Газпром» с начала года нарастил поставки газа в Турцию (на 110,4%), Германию (на 23,4%), Италию (на 15,4%), Румынию (на 272,2%), Польшу (на 9,5%), Сербию (на 101,7%), Финляндию (на 13,6%), Болгарию (на 51,9%), Грецию (на 16,3%).

Кроме того, он нарастил поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок на 17,2% (на 28,8 млрд куб. м).

29 октября в «Газпроме» рассказали о достижении необходимого уровня оперативного резерва в российских подземных хранилищах — он составил 72,638 млрд куб. м.

Также в холдинге заявили об увеличении добычи топлива за последние девять месяцев на 56,7 млрд куб. м, то есть на 16,6%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Ранее, 27 октября, президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала заявил, что ситуация на мировом рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, особенно в Европе. Путин также сообщил, что уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах за последние пять лет существенно снизился.

В тот же день «Газпром» по поручению российского лидера увеличил объемы закачки топлива в европейские ПХГ. На фоне этих данных впервые с 17 сентября цена снизилась до $800 за 1 тыс. куб. м

21 октября президент сообщил, что в Европе добыча газа упала в первом полугодии 2021-го на 22,5 млрд куб. м, в европейские хранилища недокачали 18,5 млрд куб. м топлива. Он также подчеркнул, что Россия, в том числе «Газпром», увеличила поставки на европейские рынки, это 11 млрд куб. м газа, в отличие от США, которые недопоставили топливо.

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