Политолог заявил об улучшении отношения Байдена к России

В последнее время отношение президента США Джо Байдена к России становится все более дружественным. Такое мнение высказал в понедельник, 1 ноября, политолог Сергей Марков.

По словам Маркова, на это указывает и общение глав государств, которое оказывается намного более конструктивным, чем ожидалось.

«В США есть такое глубинное государство, прикладывающее все силы для того, чтобы вывести Россию на открытое противостояние. Но Байден с его огромным опытом все-таки помнит о временах, когда наша страна была сильной, великой державой. Он понимает, что конфликты с ней до добра не доведут. К тому же он чувствует на себе и личную ответственность за сохранение диалога, потому его взгляды и взгляды глубинного государства расходятся», — сказал политолог беседе с порталом «Lenta.Ru».

При этом Марков подчеркнул, что, несмотря на то что перемены во взглядах американского лидера в отношении России являются позитивными, решить внешнеполитические проблемы это по-прежнему не помогает.

«ВСУ ударили по Донбассу беспилотниками, нарушив Минские соглашения, — они никогда не сделали бы этого без согласования с США. Одновременно в серой зоне они окружили село, провели обыски, арестовали людей. Но мы знаем, что украинские ВСУ полностью контролируются Пентагоном», — отметил эксперт.

Он добавил, что, с одной стороны, Байден ориентирован на диалог с Россией, а с другой — американскому президенту приходится вступать в противостояние с глубинным государством США. «И кто победит — прошлая мудрость американской элиты или современная безответственность, — мы не знаем», — заключил он.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров и президент США Джо Байден продолжили обсуждение достигнутого ранее понимания о необходимости проведения контактов на высшем уровне во время ужина на саммите G20 в Риме, передает НСН.

Лавров пообщался с Джо Байденом во время ужина на саммите G20 в Риме 30 октября. Также на полях саммита российский министр провел встречи с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коллегами из Италии, Франции, Турции и Аргентины.

24 октября Песков отметил наличие понимания того, что следующая встреча президента России Владимира Путина и Байдена должна состояться в обозримой перспективе и это будет реализовано. По его словам, когда президенты примут соответствующее решение, об этом сразу же сообщат.

20 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча Путина и Байдена до конца 2021 года находится под вопросом. Она также подчеркнула, что Байден вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласие, и различия.

16 июня в Женеве состоялись переговоры Путина и Байдена. Американский лидер отметил, что они прошли в доброй и позитивной атмосфере, а также выразил надежду на то, что Соединенные Штаты создали фундамент для дальнейших отношений с Россией.