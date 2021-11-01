Фестиваль хмеля в Подмосковье стал лауреатом Russian Event Awards

Фестиваль «Гуслицкий хмель», который проводится в Подмосковье, стал лауреатом X национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards».

Финал конкурса проходил в Санкт-Петербурге. Подмосковный фестиваль был назван лауреатом III степени в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма».

«Подмосковье сегодня» напоминает, что «Гуслицкий хмель» с 2017 года каждый год проходит в Орехово-Зуевском округе, в деревне Степановка. Гости принимают участие в русских народных играх, посещают мастер-классы, покупают продукцию из хмеля и слушают лекции об истории гуслицкого хмелеводства.

В этом году на фестивале устроили реконструкцию свадьбы XIX века.

В конце сентября в Петербурге провели фестиваль «Два дня — миллион впечатлений», который объединил самые праздничные события «Недели туризма». В рамках «Недели» состоялись также различные деловые мероприятия в сфере туризма.