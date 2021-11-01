WhatsApp перестал работать на некоторых устаревших телефонах

С 1 ноября мессенджер WhatsApp перестал работать на устаревших моделях смартфонов. Об этом в понедельник стало известно из сообщения поддержки приложения.

«Мы поддерживаем устройства Android при условии, что они отвечают следующим требованиям: на вашем телефоне установлена операционная система 4.1 или новее; ваш Android может принимать SMS или звонки во время процесса подтверждения номера», — говорится в сообщении.

Владельцы айфонов смогут пользоваться WhatsApp только на моделях, работающих под управлением iOS 10 и новее.

О планах отключить WhatsApp на старых моделях телефонов стало известно 28 октября.

День спустя сообщалось, что в мессенджере станут доступны новые функции. Одна из них позволит пользователям, использующим один аккаунт на нескольких устройствах, гибче организовывать пространство чатов. Закрепленные диалоги будут синхронизироваться между всеми устройствами, появится возможность отмечать их.

Другая опция придется по нраву тем, кто часто работает с приложением через компьютер. WhatsApp Desktop получит возможность настройки параметров конфиденциальности. Сейчас это можно сделать только со смартфона.

20 октября стало известно, что мессенджер WhatsApp предоставит своим пользователям возможность вести поиск товаров и услуг в специальном каталоге. Компании, которые реализуют свою продукцию через приложение, теперь смогут упорядочить товары по категориям, чтобы покупателям больше не требовалось пролистывать длинные списки.