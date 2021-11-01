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В Госдуме заявили об ответственном отношении РФ к вопросу изменения климата

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Россия очень ответственно относится к климатической повестке. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявила «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, добавив, что мировые лидеры должны найти общий язык в этом вопросе

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В настоящее время борьба с терроризмом и изменением климата остаются главными вызовами, для решения которых требуется тесное международное сотрудничество, уверена парламентарий.

«Вопрос в том, какие надо выставлять требования, для того чтобы каждая страна выполняла их. Поэтому я думаю, что призыв [генсека ООН Антониу Гутерриша] именно в этом, чтобы все этой повестке посвящали больше времени. Россия очень ответственно к этому относится», — подчеркнула Журова.

Депутат указала и на то, что многие вещи, «которые происходят в наше время», являются звеньями одной цепи, даже пандемия коронавируса, которая, по словам политика, уже кричит о необходимости объединения, а не разделения, когда в решение проблемы включается политика.

«Мировые лидеры обязаны это сделать (найти общий язык по вопросу климата. — Ред.) для своих жителей. Можно сколько угодно заявлять о своих политических амбициях и претензиях друг к другу, но в этом смысле за лидерами сейчас стоят здоровье и жизни людей. <…> В этом отношении всем надо призадуматься, тут не надо думать о себе, потому что у нас ничего не будет, если не будет чистого воздуха и воды», — заключила Журова.

Накануне была опубликована итоговая декларация саммита G20, в которой стороны приняли на себя ряд обязательств в сфере борьбы с коронавирусом, противостояния глобальным экономическим вызовам, достижения глобальной углеродной нейтральности, поддержания бесперебойных потоков энергии и ряда других. Так, лидеры стран «двадцатки» обязались усилить меры для прекращения утраты биоразнообразия к 2030 году.

При этом генеральный секретарь ООН заявил, что саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата, добавив, что надежда на поиск глобальных решений еще не потеряна.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными. По его словам, нужны коллективные решения, которые будут обеспечивать баланс интересов.

Президент США Джо Байден выразил разочарование из-за фактического отсутствия лидеров России и Китая, а также в связи с итогами саммита из-за позиций РФ и КНР в сфере окружающей среды. По его словам, у стран якобы отсутствуют «обязательства, направленные на борьбу с изменением климата».

По словам же пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ как страна прилагает огромные усилия в сфере борьбы с климатическими изменениями и будет их системно прилагать для снижения антропогенной нагрузки на климат со своей стороны.

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