Хабаровск затянуло дымом

Жители Хабаровска жалуются на запах дыма и гари. В МЧС объясняют это природными пожарами — поля горят по соседству с Хабаровском и ЕАО.

Как пишет Transsibinfo.com со ссылкой на спасателей, иностранные рабочие поджигают растительные останки. К ним присоединились дачники и сельские жители.

Природный пожар зафиксирован около поселка Николаевка в ЕАО, на левом берегу Амура, в 32 км от Хабаровска. В МЧС по ЕАО заявили, что знают о горящих полях, но очагов возгорания очень много, и оперативно потушить их не всегда удается.

Пресс-секретарь ГУ МЧС по ЕАО Ольга Минчакова рассказала порталу ДВхаб, что каждый день совершается по 15–20 выездов на тушение палов сухой травы. В некоторых районах огонь приближается к населенным пунктам, но пожарные не допускают распространения возгорания.

20 октября сообщалось, что только за сутки в ЕАО с помощью космического мониторинга было зарегистрировано 39 термических точек.