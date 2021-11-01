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Nord Stream 2 AG обжаловала решение земельного суда Дюссельдорфа

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Компания-оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG обжаловала решение земельного суда Дюссельдорфа об освобождении от газовой директивы Евросоюза. Об этом говорится 1 ноября в материалах «Газпрома».

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Апелляцию подали 21 сентября, уточняет «Финмаркет». Сроки рассмотрения жалобы не приводятся.

В августе Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил иск Nord Stream 2 AG на решение Федерального сетевого агентства не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.

По мнению представителей истца, в газовую директиву ЕС в 2019 году были внесены поправки специально для оказания влияние на Nord Stream 2.

«Nord Stream 2 AG утверждает, что компания подвергается незаконной дискриминации, учитывая, что все другие газопроводы для импорта газа в ЕС, в которые были вложены инвестиции до вступления в силу новых правил, имеют право на такое исключение в связи с внесением изменений в Газовую директиву», — полагают в компании.

По данным операторов проекта, на дату вступления изменений в силу в мае 2019 года газопровод был завершен с точки зрения финансирования. При этом газовая директива исходит из физической завершенности проекта.

Согласно нормам ЕС, оператором «Северного потока – 2» должна быть независимая от «Газпрома» компания.

В настоящее время первая нитка газопровода «Северный поток – 2» заполнена газом и готова к запуску, вторая может быть заполнена до конца года.

26 октября глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен сообщил, что суровая зима в Европе может привести к дальнейшему росту цен на газ. По его словам, запуск газопровода позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке.

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