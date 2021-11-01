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В РФ изучат связь между ростом числа заболевших COVID и сезоном

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Ситуация с коронавирусом показывает, что это сезонный вирус. Предстоит изучить, в какие сезоны будут подъемы заболеваемости. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Ну, сезонность его еще требует подтверждения. Будет ли это только осень, или, может быть, осень и весна. У нас есть вирусы респираторные, которые <...> осень и зима, или зима-весна, или один подъем осенью, второй подъем — весной. Поэтому нам еще следует посмотреть», — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что около 0,25% россиян, переболевших коронавирусной инфекцией, заболевают повторно.

«У нас заболевает не более четверти процента от числа уже переболевших», — отметила глава ведомства.

Попова также сообщила, что Роспотребнадзор предпринял все необходимые меры в отношении регионов и учреждений, которые предоставляли результаты ПЦР-тестов на COVID-19 в течение нескольких дней, а не в установленные 24 часа.

«Я говорила ровно для того, чтобы привлечь к этому внимание, потому что это в самом деле очень досадно. Почему? Во-первых, потому что 5-6 дней человек остается без специализированной помощи. Ему нужно помогать, а у него еще диагноза нет, правильного диагноза. Он в эти дни не знает, что он инфицирован, он может распространять инфекцию дальше. А по всем этим случаям проведены административные расследования в субъектах, и все меры, которые должны быть, достаточно жесткие меры, они приняты», — заключила Попова.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 40 402 новых случая коронавирусной инфекции. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (7103), Московской области (3250) и Санкт-Петербурге (2866).

30 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что скорость вакцинации от COVID-19 в стране выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. По его словам, также отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

29 октября оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ вырос до 46,8%. Тогда как уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве на тот момент составлял 62,7%.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могли ввести нерабочие дни с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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