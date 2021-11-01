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Масштабное обновление запланировано в центре Владивостока

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Во Владивостоке планируют благоустроить территорию возле мыса Кунгасный. Там создадут зоны отдыха и проложат дороги. Планируется обеспечить свободный проход к воде и сделать нахождение горожан на этой территории как можно комфортнее.

Уже известно, что проектировщики решили сохранить пляж и возле него благоустроить набережную. Проложенные в этом месте дороги должны позволить легко добираться до прибрежной зоны. В частности, планируется создать полноценную четырехполосную улицу от переезда в районе мыса Кунгасного до улицы Нефтеветка, а потом до Второй Речки, пишет Vostokmedia со ссылкой на городскую администрацию.

Обновление территории у мыса Кунгасного является частью комплексного развития побережья Амурского залива.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке до конца года планируется завершить капитальный ремонт Покровского парка. Там появятся пешеходные дорожки, лавочки и урны, новая детская площадка, место для игры в шахматы.

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