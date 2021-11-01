В России начались продажи модернизированного Toyota Highlander

Японская компания Toyota начала принимать заказы в России на модернизированный внедорожник Highlander 2022 модельного года. Цены начинаются с отметки 4 154 000 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 1 ноября.

Автомобиль получил сервис Toyota Connected Services, благодаря которому некоторыми функциями автомобиля можно управлять при помощи смартфона.

Благодаря Connected Services можно найти машину на парковке и проложить оптимальный маршрут к ней. Также, программа запоминает и сравнивает данные о длительности маршрутов, пробеге, средней скорости, резких ускорениях и торможениях.

Внедорожник Toyota Highlander можно заказать в России с 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

10 августа российские дилеры Toyota начали принимать заказы на внедорожник Land Cruiser 300 с новым дизельным двигателем. Двигатель имеет V-образную компоновку, рабочий объем 3346 куб. см и обладает мощностью 299 л.с. Toyota Land Cruiser 300 способен разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды при расходе топлива 8,9 л на 100 км в смешанном цикле.