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«Птицей года» в Новой Зеландии стала летучая мышь

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В Новой Зеландии подвели итоги онлайн-опроса «птица года», и в этот раз победительницей стала вовсе не птица, а летучая мышь. Об этом 1 ноября сообщило радио RNZ.

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В 2021 году на звание «птицы года» была номинирована долгохвостая летучая мышь Chalinolobus tuberculatus, и именно она получила наибольшее количество голосов.

К победителям голосования проявляют интерес защитники природы. По словам экологов, летучие мыши зачастую подвергаются опасности от других животных, поэтому выбор этого млекопитающего в качестве «птицы года» позволит летучей мыши в Новой Зеландии привлечь к себе особое внимание специалистов.

Отмечается, что летучие мыши — единственные коренные млекопитающие в Новой Зеландии, они, как и птицы, нуждаются в защите.

6 октября ученые заметили длиннохвостую ночницу на территории нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае. Летучая мышь внесена в Красную книгу региона и ранее не обитала на охраняемой природной территории

28 июля ученые в Аргентине обнаружили окаменелость вымершей гигантской летучей мыши возрастом примерно в 100 тыс. лет. Окаменелую челюсть представителя подсемейства Desmodontinae (летучие мыши-вампиры) нашли в пещере или норе диаметром 1,2 м.

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