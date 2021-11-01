«Птицей года» в Новой Зеландии стала летучая мышь

В Новой Зеландии подвели итоги онлайн-опроса «птица года», и в этот раз победительницей стала вовсе не птица, а летучая мышь. Об этом 1 ноября сообщило радио RNZ.

В 2021 году на звание «птицы года» была номинирована долгохвостая летучая мышь Chalinolobus tuberculatus, и именно она получила наибольшее количество голосов.

К победителям голосования проявляют интерес защитники природы. По словам экологов, летучие мыши зачастую подвергаются опасности от других животных, поэтому выбор этого млекопитающего в качестве «птицы года» позволит летучей мыши в Новой Зеландии привлечь к себе особое внимание специалистов.

Отмечается, что летучие мыши — единственные коренные млекопитающие в Новой Зеландии, они, как и птицы, нуждаются в защите.

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