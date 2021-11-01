Систему QR-кодов ввели для участников очных совещаний в правительстве РФ

Новые меры по борьбе с COVID-19 введены в аппарате правительства России. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

В соответствии с ограничениями, участники очных совещаний должны предоставлять QR-коды, результаты ПЦР-теста или документы о перенесенном заболевании.

«В русле мер, которые принимаются в России и в мире для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в аппарате правительства введены требования к участникам совещаний, которые проводятся в очном формате. Участникам необходимо предъявлять либо результат ПЦР-теста, либо QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание», — рассказал Беляков в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что уровень вакцинации среди сотрудников аппарата кабмина составляет более 80%. Примерно такой же показатель наблюдается среди сотрудников федеральных органов власти.

«Тем не менее мы считаем важным придерживаться необходимых мер для обеспечения максимальной безопасности участников мероприятий, которые проходят в правительстве в очном формате», — подчеркнул пресс-секретарь премьера.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в столице остается сложной, несмотря на снижение заболеваемости. По его словам, за последнюю неделю только госпитализировано около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии.

30 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что скорость вакцинации от COVID-19 в России выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. Кроме того, он рассказал, что отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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