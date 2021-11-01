Трассу «Яна» в Якутии закрыли из-за снежных заносов

В Якутии из-за снежных заносов закрыта для движения республиканская автодорога «Яна». Ее полноценную работу удастся восстановить через два дня, пишет «Томпонский вестник».

Спецтехника расчищает дорогу с двух сторон. Со стороны федеральной трассы «Колыма» работают две единицы спецтехники. Им удалось освободить от снега 20 км дорожного полотна.

Со стороны села Тополиное расчищена дорога до участка «Улах». Трудности при работе возникают из-за снегопада, который пока не прекратился, пишет ИА SakhaNews.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что теплая сентябрьская погода установится в столичном регионе в начале ноября. В конце недели температурный фон приблизится к экстремальному — настолько станет тепло.