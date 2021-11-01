Адвокат дала советы по борьбе с черными кредиторами

Тем, кто столкнулся с черными кредиторами — выдающими займы без разрешения, лицензии Банка России — необходимо обратиться в приемную регулятора и в правоохранительные органы. Об этом заявила «Известиям» адвокат Екатерина Антонова, комментируя сообщения ЦБ о переходе нелегальных кредиторов в онлайн в понедельник, 1 ноября.

Ранее в этот же день директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях рассказал, нелегальные кредиторы начали переходить в онлайн и перечислять деньги заемщикам без личного присутствия. За девять месяцев 2021 года ЦБ выявил 682 черных кредитора, что на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост за третий квартал составил 63,2%.

Чтобы не нарваться на действия мошенников, Антонова рекомендует проверять разрешение на вид деятельности потенциального кредитора, его сроки и лицензию организацию.

Адвокат просит граждан «внимательно читать договор и не покупаться на низкие проценты». Она подчеркнула, что мошенники также могут подменить договор на оказание кредитных услуг.

Тем, кто не имеет возможности взять кредит в банке, специалист рекомендует лучше проверять организацию, в которой планируется взять ссуду, посоветовавшись перед этим с юристами.

Григорий Скрипилев, руководитель юридической практики компании «Интерцессия», рассказал «Известиям», что деятельность черных кредиторов грозит заемщикам тем, что их права не будут защищены должным образом. Такие кредиторы могут предоставить ссуду с очень высокими ставками, с «буквально кабальными» условиями по кредиту, в нарушение всех действующих норм законодательства, отметил он.

Помимо прочего, деятельность таких кредитных организаций ведет к росту случаев мошенничества в стране, сказал он.

Чтобы ограничить деятельность нелегальных кредиторов, летом 2021 года Банк России инициировал поправки в соответствующие статьи КоАП, ужесточающих наказания за незаконную деятельность организаций по предоставлению займов населению, напомнил Скрипилев.

Так, статью КоАП 14.56 «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов» ввели Федеральным законом от 21.12.2013 № 363-ФЗ. Согласно ей, осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов (кроме банковской деятельности) юрлицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее ведение, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в сумме от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

При этом, согласно последним изменениям, вступившим в силу 1 октября 2021 года, для ИП и должностных лиц штраф составит уже от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (или приостановление деятельности на срок до 15 суток), для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (или приостановление деятельности на срок до 15 суток). Повторное нарушение грозит штрафом для ИП и должностных лиц в размере от 50 тыс. до 200 тыс. рублей (или приостановлением деятельности на срок до 60 суток), для юрлиц — от 500 тыс. до 2 млн рублей, либо приостановлением работы на срок до 60 суток.