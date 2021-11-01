Восемь школ начнут строить в Калининградской области в 2022 году

В 2022 году в Калининградской области начнется строительство восьми образовательных учреждений и корпусов. За два года в регион направят порядка 1 млрд рублей на эти цели.

По данным правительства Калининградской области, новые школы планируют возвести в поселке Луговом, Гурьевске, Светлогорске, Калининграде и Багратионовском районе. Работы завершатся в 2023 году. Об этом пишет ИА FlashNord.

Также в ближайшее время власти подадут заявку на федеральный отбор на строительство еще десяти школ, в том числе восьми — в Калининграде. В 2022–2023 годах регион получит порядка 1 млрд рублей на строительство образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в микрорайоне Бугач в Красноярске планируют завершить строительство школы, которая станет самой крупной за Уралом. Отопление в корпус заведут в середине ноября, после чего рабочие смогут приступить к отделочным работам.