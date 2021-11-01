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Суд арестовал подозреваемого в убийстве двух сестер в Кызыле

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Суд по ходатайству следователя арестовал подозреваемого в убийстве девочек-сестер в Кызыле. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Тыва.

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«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств особо тяжкого преступления и закрепление доказательственной базы»,— говорится в сообщении.

Двух детей девяти и 14 лет с многочисленными травмами обнаружили ранее утром в одном из дворов Кызыла. Девятилетняя девочка скончалась еще до приезда врачей, ее сестра умерла в больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в отношении малолетней»).

Подозреваемым в убийстве является ранее судимый 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики, снимавший комнату у матери погибших девочек, Очур Санчат. Сообщалось также, что он находится в федеральном розыске.

По версии следствия, 30 октября мужчина несколько раз сделал замечание девочкам, чтобы они не шумели. После этого он вытолкнул одну, а следом и другую девочку из окна спальни восьмого этажа на улицу.

Как рассказали в мэрии Кызыла, мать девочек была судима и состояла на учете в полиции. По данным администрации города, несовершеннолетние воспитывались в приемной семье, проживающей в Тоджинском районе.

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