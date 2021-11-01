На 87-м году жизни умер сценарист фильмов Кончаловского Юрий Клепиков

1 ноября скончался известный сценарист, драматург, режиссер и актер Юрий Клепиков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов.

Причиной смерти деятеля культуры названа продолжительная болезнь. О времени и дате прощания с режиссером не сообщается.

В 1960 году Клепиков окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, спустя четыре года — сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров. В 1967 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при киностудии «Ленфильм».

По сценариям Клепикова снимали фильмы ведущие режиссеры СССР. Так, Алексей Герман снял «Седьмой спутник», Андрей Кончаловский снял фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»,

Виктор Трегубович выступил автором фильма«Даурия».

Сценарист — заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, кинопремии «Ника», лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

В 2015 году награжден Специальным призом Совета Академии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа-старшего.