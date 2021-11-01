Навигация завершилась на Зейском и Бурейском водохранилищах

На двух водохранилищах Амурской области, Зейском и Бурейском, с 1 ноября завершилась навигация. Ограничения для маломерных судов введены в соответствии с постановлением регионального правительства.

На реках Амур, Зея, Селемджа, а также их притоках, движение маломерных судов завершили раньше, 28 октября. С 5 ноября навигацию завершат на Нижне-Бурейском водохранилище, а с 16 ноября — на реке Бурее и ее притоках, сообщает Амурская служба новостей.

31 октября в последний рейс в этом сезоне отправились речные трамвайчики в Хабаровске. Всего с 1 мая по 19 октября они перевезли 52,6 тыс. пассажиров, что составило 65% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.