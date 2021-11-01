Фонтаны в Казани законсервировали перед зимой

В Казани на зимний сезон отключили все городские фонтаны. Специалисты провели профилактические работы и законсервировали конструкции.

Отключение фонтанов началось 21 октября. По данным комитета внешнего благоустройства, рабочие очистили и помыли чаши, провели продувку и опрессовку труб, а также демонтировали форсунки и насосное оборудование. Об этом пишет ИА «Татар-информ». На время зимы фонтаны защитили деревянным покрытием.

Всего в летний сезон в Казани работали 24 фонтана. Последними отключили фонтаны возле театра имени Камала и в парке «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что в Липецке к середине ноября отремонтируют каскад фонтанов на спуске с Соборной площади. Стоимость контракта превышает 48 млн рублей. Рабочие меняют вышедшее из строя оборудование и обновляют тротуарную плитку.