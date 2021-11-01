Оксфордский словарь назвал vax словом года

Оксфордский словарь английского языка выбрал слово vax (краткая форма слова «вакцина») и производные от него главным словом 2021 года. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает The Guardian.

Отмечается, что использование краткой формы слова «вакцина» в текущем году получило очень большое распространение в соцсетях — к сентябрю его употребление выросло в 72 раза, поэтому эксперты единогласно решили выбрать vax словом года.

Кроме того, vax также активно используется в составных словах, например для того, чтобы описать тех, кто выступает против вакцинации — anti-vaxxers.

«Нашим очевидным выбором стало слово vax <…> Первое, что привлекло наше внимание, — это резкий всплеск употребления этого слова. Затем мы провели анализ, и начала проявляться история, показывающая, как слово vax в этом году заняло центральное место во всех наших заботах. <…> Проникая в наш дискурс, этот «язык вакцин» меняет то, как мы говорим и что думаем об общественном здоровье, обществе и нас самих», — приводит издание слова президента Oxford Languages Каспер Грэтвол.

В 2020 году Оксфордский словарь не смог выделить только одно важнейшее слово, опубликовав вместо этого целый ряд наиболее полно описывающих это время понятий.

В апреле 2021 года ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым две трети россиян не одобряют использования слов, заимствованных из других языков. Более половины опрошенных подчеркнули, что использование заимствованных слов в дружеском и деловом общении скорее угрожает развитию родного языка, 30% утверждают, что это путь для развития.

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