В Сербии рассказали о последствиях аварии на газопроводе в Болгарии

Сербия в результате аварии на газопроводе в Болгарии начала использовать запасы подземного газохранилища, а также экстренно получила 5 миллионов кубических метров газа из Венгрии. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил глава госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович.

«Србиягаз» обеспечил срочный транспорт газа из Венгрии в объеме 5 миллиона кубических метров. Сегодня ожидаем, что около 16.00 (18.00 мск), что полностью стабилизируется снабжения рынка Сербии газом. То же самое мы можем сделать и в следующие дни», — заявил он «РИА Новости».

Глава госкомпании уточнил, что для постоянного снабжения страны «Србиягаз» также был вынужден использовать запасы из подземного газохранилища «Банатски-Двор».

Ранее в этот день на востоке Болгарии произошла авария на газопроводе в районе села Ветрино Варенской области. Как сообщили в компании «Булгартрансгаз», в результате происшествия были прерваны поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию. Позднее транспортировка газа в Румынию была частично возобновлена, передает «Газета.Ru».

10 октября президент Сербии Александр Вучич в беседе с «Известиями» рассказал о причинах газового кризиса в Европе. По его мнению, страны Евросоюза (ЕС) не подписывали долгосрочные договоры на поставки газа из России и не хотят признавать свои ошибки. Он добавил, что страны Запада увидят, как Сербия выйдет из кризиса «благодаря российским друзьям».

7 октября Сербия выразила надежду на поставку российского газа по привлекательной цене. Как заявил министр по инновационному и технологическому развитию республики Ненад Попович, сейчас ведутся переговоры о новом долгосрочном контракте между «Газпромом» и «Сербиягазом».

1 января состоялся официальный пуск газопровода «Турецкий поток», с помощью которого начались поставки российского газа в Сербию. Из России газ идет по дну моря по газопроводу «Турецкий поток», потом по территории Турции, далее из Болгарии поступает в Сербию.