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Похолодание до -23 градусов прогнозируют в Свердловской области

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Синоптики предупредили о резком похолодании в Свердловской области. 2 и 3 ноября температура опустится до –23 градусов.

Согласно прогнозам, особенно холодная погода ожидается на севере региона. В горной местности похолодает до –10 градусов в ночные часы. В Екатеринбурге в ночь на 2 ноября ожидается около +4 градусов, в дальнейшем похолодает до –4…–13 градусов. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

В ближайшие дни в областном центре ожидается кратковременный снегопад. Ветер усилится до 10 м/с. Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов поменять летние шины на зимние и учитывать возможность образования гололедицы на дорогах.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в мире проявляется тренд на глобальное потепление. Он выражен в рекордах: когда температура резко ниже или резко выше нормы. На фоне таких перепадов происходит постепенное повышение средней температуры.

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