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В Гонконге отменят большую часть карантинных исключений для въезда

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Власти Гонконга с 12 ноября отменят практику, позволяющую дипломатическим работникам и представителям крупного бизнеса посещать мегаполис без обязательного карантина. Об этом 1 ноября на своем сайте сообщила газета SCMP.

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Меру примут с целью обеспечения условий для скорейшего открытия границы с материковым Китаем.

Ограничения останутся в силе для нескольких групп населения. Без карантина можно будет помещать Гонконг водителям трансграничных грузовиков и автобусов, экипажам воздушных и грузовых судов и правительственным чиновникам.

Также без карантина в Гонконг смогут въезжать генеральные консулы или дипломаты с такими же полномочиями.

В последние месяцы в специальном административном районе КНР выявлялись единичные случаи заболевания коронавирусом. Власти прилагают усилия для постепенного открытия границы с материковым Китаем, которая закрыта с начала пандемии.

С 29 сентября правительство Гонконга объявило о признании российских сертификатов о вакцинации от коронавируса. Гражданам, вакцинированным в РФ, въезд в Гонконг открывается с отбытием 21-дневного карантина в специализированной гостинице.

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