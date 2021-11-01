Уголовное дело возбудили после гибели трех рабочих под Волгоградом

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех строителей цеха в Волгоградской области. Мужчины отравились угарным газом.

По данным следствия, коммерческая организация наняла рабочих для строительства цеха в поселке Котлубань в Городищенском районе. Мужчины проживали по договору аренды в частном домовладении. 31 октября сотрудник организации прибыл по месту жительства рабочих и обнаружил их без признаков жизни. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

При осмотре места происшествия специалисты обнаружили неисправность оборудования для подачи тепла и горячего водоснабжения. Газ поступал прямо в помещение. При этом вентиляционные каналы были оборудованы с нарушением норм техники безопасности, они не обеспечивали свободный выход продуктов горения через вытяжные устройства.

Уголовное дело возбуждено по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.