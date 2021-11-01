Один человек погиб при опрокидывании авто в Самарской области

В Большечерниговском районе Самарской области при опрокидывании автомобиля погиб пассажир. Еще двое человек получили травмы, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла вечером 31 октября на автодороге Большая Черниговка – Краснооктябрьский. По предварительным данным, 42-летний водитель Chevrolet Niva допустил съезд в правый кювет, в результате чего машина опрокинулась.

От полученных травм на месте погиб 33-летний пассажир авто. Еще один 33-летний пассажир, а также водитель получили различные травмы. Их госпитализировали, пишет НИА «Самара».

Результаты медосвидетельствования показали, что водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения. По данным ГИБДД, ранее в этом году мужчина был лишен водительских прав на два года.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 1 ноября сообщалось, что в Абзелиловском районе Башкирии автомобиль Lada Largus съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В результате погибли три человека, еще один получил травмы.