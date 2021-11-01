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Вильфанд рассказал о тренде на глобальное потепление

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В мире проявляется тренд на глобальное потепление. Об этом в понедельник, 1 ноября, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Тренд глобального потепления явно виден, и проявляется он как раз в таких рекордах: когда температура резко ниже или выше нормы. На фоне таких экстремальных событий происходит постепенное увеличение средней температуры в мире», — сообщил он.

Вильфанд отметил, что за последние 30 лет температура повысилась на 1–1,5 градуса.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что средняя температура в стране растет быстрее общемировой, за 10 лет она увеличилась на полградуса.

21 октября президент, выступая на заседании международного клуба «Валдай», подчеркнул, что природные катаклизмы в современном мире стали едва ли не нормой и отрицать климатические деформации уже невозможно. Он добавил, что климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться.

До этого, 12 октября, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко рассказал, что температура в Москве с 1780 года выросла на 2,4 градуса, зимы и весны стали теплее, в то время как средние температуры лета и осени не сильно изменились.

16 августа Вильфанд отметил, что в России с 2022 года будут использовать новые климатические нормы для оценки аномальности погоды. По его словам, обновление климатических норм покажет, где интенсивнее меняется климат, как меняется сезонность и многое другое.

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