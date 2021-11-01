Власти Москвы рассказали о голосовом ассистенте контакт-центра столицы

Голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы принял более 65 млн звонков с момента запуска в марте 2014 года. Это составляет почти половину от всех обращений, рассказала вице-мэр российской столицы Наталья Сергунина.

Робот консультирует горожан по вопросам оказания государственных услуг, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и ряду других тем.

«Голосовой ассистент — это искусственный интеллект, который специалисты контакт-центра постоянно обучают и совершенствуют. Сейчас он умеет определять тему обращения, распознавать длинные и сложные фразы, полноценно общаться с человеком», — цитирует вице-мэра сайт mos.ru.

Робот помогает как звонящим, так и сотрудникам кол-центра, снимая нагрузку с операторов.

Количество обработанных роботом звонков постоянно растет, что говорит о его эффективности. Если в прошлом году он принял без участия специалистов 44% обращений в месяц, то в 2021 году обслужил половину поступающих запросов.

Сначала голосовой помощник был внедрен для фиксации показаний счетчиков. В настоящее время в его базе знаний более 100 тем. Он может подсказать контакты и режим работы городских учреждений, дату сезонного отключения горячей воды или статус готовности документов.

Благодаря нейросети робот находит нужную информацию в базе знаний в два раза быстрее, чем человек.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.